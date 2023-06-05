Критическая ситуация: Кличко и Камышин доложили о состоянии укрытий в столице (фото)

По словам министра стратегической промышленности, половина проверенных объектов не готова к эксплуатации. Мэр Киева пообещал чиновникам "кадровые чистки", если ситуация с укрытиями в ближайшее время не изменится.

Половина укрытий в Киеве не готова к тому, чтобы принять людей во время атаки БПЛА или ракетных ударов. Об этом министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил в своем официальном телеграм-канале в понедельник, 5 июня.

"На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — написал Камышин.

Он также опубликовал диаграмму, на которой видно, что по состоянию на 5 июня в столице проинспектировали 1849 укрытий. Из них 50% готовы принять людей во время ракетной атаки по Киеву. В то же время 596 укрытий не соответствуют требованиям. Людям небезопасно находится в таких бомбоубежищах.

Кроме того не удалось выяснить состояние 242 бомбоубежищ, так как их не удалось открыть.

Отчитался о первых результатах рейда по проверке бомбоубежищ в столице и мэр Виталий Кличко.

Судя по диаграмме, которую политик также опубликовал в своем телеграм-канале, хуже всего ситуация с бомбоубежищами обстоит в Подольском районе столицы. Там 80% укрытий не соответствуют требованием безопасности. Несколько лучше ситуация в Соломенском районе, но там тоже 55% укрытий небезопасны для людей. В Голосеевском и Деснянском районах столицы непригодными признали половину бомбоубежищ.

Виталий Кличко также напомнил, что город в прошлом и этом году выделил районам 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, в отношении глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений", — подчеркнул мэр столицы.

Таким образом, если ситуация с бомбоубежищами не изменится в ближайшее время, свои должности могут потерять Сергей Коваленко (врио главы Подольского р-на), Ирина Чечотка (Соломенский р-н), Сергей Садовой (Голосеевский р-н) и Дмитрий Ратников (Деснянский р-н).

Недоступность укрытий для людей во время воздушной тревоги — еще одна проблема Киева, по словам глав районных государственных администраций, которые сегодня, 5 июня, отчитались перед градоначальником.

Чиновники отметили проблемность доступа людей к помещениям, находящимся в частной собственности или в аренде, но являющимся помещениями двойного назначения. То есть такими, которые должны пускать киевлян во время воздушной тревоги.

В Киеве существует еще одна проблема с укрытием: люди имеют доступ не ко всем бомбоубежищам Фото: Виталий Кличко / Telegram

Напомним, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жалобы жителей Киева на закрытые бомбоубежища во время обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации. По словам украинского президента, халатность в вопросах доступности укрытий во время обстрелов невозможно прикрыть "какими-то оправданиями".

Украинцы массово начали жаловаться на недоступность укрытий после того, как во время российского обстрела 1 июля одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок.