По информации журналистов, Вадим Мошкин со своей женой и еще несколькими людьми создали в Деснянском районе столицы "Всесоюзное объединение избирателей народов СССР". Они также отрицали независимость Украины и даже отказывались из-за этого платить коммунальные услуги.

Охранник поликлиники, который 1 июня не открыл двери бомбоубежища во время ракетной атаки ВС РФ по Киеву, оказался пропагандистом коммунистического режима. Об этом 5 июня написало медиа УНН со ссылкой на свои источники в прокуратуре города.

Согласно информации, которую получили журналисты СМИ, Вадим Мошкин, его жена, а также еще несколько человек пропагандировали присоединение Украины к России и восстановление СССР.

Они организовали в Деснянском районе столицы ячейку так называемого "Всесоюзного объединения избирателей народов СССР".

Также подозреваемые называли себя членами "Украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР". Мошкин и его жена объяснили силовикам, что считают провозглашение независимости Украины незаконным, а потому отказывались платить за коммуналку. По этому поводу они даже писали письма в различные инстанции. К слову, они были написаны на бланках с советской символикой.

Координировала все эти действия, по версии Киевской городской прокуратуры, жена охранника.

Напомним, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека.

Также 1 июня СМИ писали о том, что охранника укрытия в поликлинике арестовали. По словам жителей домов в Деснянском районе, расположенных рядом с медучреждением, это не первый подобный случай, когда охранник не открывал укрытие во время воздушной тревоги.