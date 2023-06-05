Не очень хорошая новость: Скабеева признала, что Украина де-факто уже вошла в НАТО (видео)

Пропагандистка считает, что благодаря усилиям стран-союзниц, Вооруженные силы Украины уже вооружены лучше, чем армия любой другой страны-члена Альянса.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила о том, что Украина уже де-факто является членом НАТО. Скабеева сказала это в эфире программы "60 минут" 1 июня, комментируя передачу Украине ЗРК Patriot.

Скабеева комментировала видеоролик с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. В нем политик сказал о том, что сразу несколько стран готовы передать свои системы ЗРК Patriot Украине.

"Это не очень хорошая новость. Ведь, чем больше Patriot будет на вооружении Украины, тем труднее нашим (российским, — ред.) ВКС будет наносить удары", — прокомментировала увиденное пропагандистка.

Она подчеркнула, что Украина с помощью стран-союзниц уже вооружена больше и лучше, чем любая страна НАТО.

"То есть фактически Украина уже является членом Альянса", — признала российская журналистка.

Также, по мнению Скабеевой, юридически оформленное членство Украины в НАТО якобы откроет путь для размещения на территории Украины американских военных баз. И, таким образом, силы Альянса подойдут вплотную к государственной границе РФ.

Напомним, 1 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о том, что Украина обязана в будущем стать полноценным членом НАТО. По его словам, он полностью поддерживает главу Альянса в том, что в будущем Киев должен получить приглашение и стать полноправным членом союза.

Также на саммите в Молдове Владимир Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО. Сейчас официальный Киев ждет, пока союзники продемонстрируют готовность к расширению.