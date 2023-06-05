Легион "Свобода России" обратился к Пригожину с предложением по обмену (видео)

Боец с позывным "Цезарь" предложил главе ЧВК "Вагнер" обменять одного российского офицера на военных ВС РФ, которых взяли в плен в Белгородской области. Однако представители РДК заявили о том, что россиян уже передали украинской стороне и обменивать некого.

Спикер Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с предложением обменять взятого наемниками в плен комбрига ВС РФ на нескольких российских военных, которые находятся в плену уже у "легионеров". Видео было опубликовано в телеграм-канале военной организации в понедельник, 5 мая.

Военный обратился к руководителю ЧВК "Вагнер" Пригожину с предложением обменять взятого в плен "вагнеровцами" командира 72 бригады ВС РФ подполковника Роман Винивитина на нескольких солдат ВС РФ, которые в свою очередь попали в плен во время освободительных боев в Белгородской области.

"Мы обращаемся к вам, так как вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова (губернатор Белгородской области, который ранее отказался от встречи с бойцами Легиона, — ред.) трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их же войска накрывали артиллерией мирные города", — сказал "Цезарь".

От имени всей воинской организации он предложил Пригожину "честный обмен без дополнительных условий".

Руководитель ЧВК "Вагнер" пока никак не отреагировал на это предложение.

В свою очередь представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что предложение "Цезаря" не соответствует действительности. Так как всех пленных российских военных передали украинской стороне.

"Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", — говорится в заявлении представителей РДК.

Что известно о командире ВС РФ, который попал в плен к ЧВК "Вагнер"

В воскресение, 4 июня, пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала документ, в котором речь шла о боевой стычке между наемниками-"вагнеровцами" и военными ВС РФ. В нем "повар Путина" утверждает, что сначала бойцы ВС РФ заминировали дороги в тылу у "вагнеровцев". А, когда те попытались обезвредить взрывные устройства, — открыли огонь на поражение.

Согласно рапорту, распространенному пресс-службой Евгения Пригожина, "вагнеровцы" приняли ответные меры. Им якобы удалось задержать бойцов ВС РФ, которые и открыли по наемникам огонь.

"Старшим этой группы был офицер МО РФ, командир мотострелковой бригады, подполковник, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в опубликованном документе.

Несколько позже в телеграм-канале пресс-службы Пригожина было опубликовано видео допроса командира 72-й бригады ВС РФ Романа Винивитина. Как оказалось наемники забрали у российского офицера оружие и избили. Сам Винивитин говорит о том, что приказал обстрелять "вагнеровцев" из личной неприязни к наемникам.

Напомним, 4 июня стало известно, что бойцы РДК и ЛСР предложили мэру Белгородской области встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен. В свою очередь Гладков заявил, что повстанцы якобы убили военных ВС РФ.

Кроме того 4 июня стало известно, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с угрозами защитить Белгород от партизанских набегов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" и без разрешения Минобороны РФ. Пригожин заявил, что не будет ждать приглашения, чтобы взять на себя охрану границы, если армия не сможет помешать дальнейшим действиям.