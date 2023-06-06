Часть Черноморского флота РФ отступает из Крыма к Новороссийску, – ISW

В связи с проблемами с боеприпасами и логистикой происходит переброска логистических центров Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае.

Российские войска забирают часть Черноморского флота, базирующегося на территории временно оккупированного Крыма, и передислоцируют его в Новороссийск. Об этом сообщает 6 июня Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что происходит переброска логистических центров Черноморского флота из Севастополя в порт Новороссийска. Захватчики перемещают их из-за значительных проблем с логистикой и обеспечением боеприпасами на оккупированном полуострове.

Десантные корабли ЧФ РФ и дальше маневрируют в акватории Черного моря и вблизи Севастополя. Вектор их базирования, по мнению аналитиков ISW, смещается в сторону порта Новороссийска. Недавние удары по российским районам сосредоточения, транспортным объектам и логистическим узлам на юге Украины также вызвали повышенное беспокойство относительно безопасности Черноморского флота. Именно этот факт, скорее всего, объясняет перемещение кораблей в Краснодарский край.

Выводы ISW о ситуации на фронте российско-украинской войны

В ISW отметили, что российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского наступления. Украинские силы и дальше проводят наземные атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей, и достигли дальнейших ограниченных тактических успехов. Также подразделения Сил обороны Украины наносят удары по тыловым российским позициям на юге Украины.

В ISW оценили успехи ВСУ в Запорожской области. По данным аналитиков, украинские защитники смогли прорвать первую линию обороны ВС РФ. Специалисты спрогнозировали, что ВСУ продвинулись вглубь территории на расстояние от 500 метров до 3 километров. Российские источники со своей стороны утверждали, что Силы обороны вернули контроль над Новодаровкой и Нескучным.

Напомним, 5 июня в США заявили о вероятном начале украинского наступления. Вашингтон заявляет, что войска Украины усилили артиллерийские удары и наземные штурмы. Свою оценку эксперты частично основывали на информации из военных спутников.