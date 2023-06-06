Мобилизация в Украине: кто первым получит повестки в июне

Если мужчине исполнялось 27 лет, и он не служил в армии, то мобилизовать его не могли. Согласно новому законопроекту, расширяется круг лиц, которых могут призвать на службу в ряды Сил обороны.

В Украине изменили категории мужчин, которых могут мобилизовать – одну новую категорию официально добавляют в закон. Предельный возраст призыва на срочную военную службу снижен с 27 до 25 лет. О том, какие категории граждан будут призывать в июне, говорится в материале NV.

Общую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 18 августа. Во время правового статуса военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут мобилизовать. Могут мобилизовать и тех, кого раньше сочли годными или ограниченно годными к военной службе. Причем не имеет значения, имеют ли у них опыт военной службы. Если гражданин имеет право на отсрочку и может доказать документально, он получает отсрочку от службы.

Раньше предельный призывной возраст составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет, и он не служил в армии, то мобилизовать его не могли. Согласно новому законопроекту расширяется круг лиц, которых могут мобилизовать. Речь идет также о призывниках в возрасте 25 и 26 лет, ранее мобилизации не подлежавших.

Мобилизовать могут следующие категории мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

сняты и исключены с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением военно-врачебной комиссии, которые не совершали тяжкое преступление.

Из этих правил следует, что мобилизации подлежат даже те, кого в мирное время было признано ограничено приятным к военной службе. То есть люди, которым здоровье не позволяет нести военную службу. Однако такое ограничение действовало в мирное время. А во время военного состояния даже ограниченно предприниматели могут нести военную службу.

Напомним, что в Украине от 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в военном учете и уведомлении граждан. Медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком придумали нехитрую схему, как "отмазывать" мужчин от мобилизации. Их трудоустраивали на предприятие "Кировоградгаз" и таким образом они получали бронь.