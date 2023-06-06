Командование предвидело: Наев о том, может ли подрыв Каховской ГЭС помешать контрнаступлению ВСУ

Есть соответствующие расчеты, известные военному командованию ВСУ по ущербу, который может наступить вследствие разлива воды из Каховского водохранилища, сообщает командующий Объединенными силами ВСУ.

Военное командование Украины предусматривало, что ВС РФ могут взорвать Каховскую ГЭС, поэтому сделало соответствующие расчеты, а действия врага не помешают контрнаступлению Сил обороны. Об этом "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предусматривало враждебные действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию по ущербу, который может наступить вследствие разлива воды. Относительно препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало такие враждебные коварные действия, и соответственно оно не должно нанести вред нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", – сообщил Наев.

Он добавил, что в настоящее время командование ВСУ на Херсонском направлении принимает меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили о подрыве ВС РФ плотины Каховской гидроэлектростанции и заявили, что уточняется масштаб разрушений, скорость и объемы воды и возможные районы подтопления. В Херсонской ОВО призвали жителей области, живущих в населенных пунктах с риском затопления, эвакуироваться.

Из-за подрыва дамбы под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня в своем телеграм-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению.