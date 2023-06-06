Подрыв Каховской ГЭС: разрушенная линия обороны РФ может упростить наступление ВСУ, — эксперт

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что россияне своими действиями в Новой Каховке прежде всего навредили гражданскому населению, но также создали проблемы для себя. Уровень воды так или иначе упадет, и разрушенная российская линия обороны упростит контрнаступательные действия.

Террористические действия России в Новой Каховке в Херсонской области прежде всего навредят гражданскому населению с обеих сторон Днепра. Кроме того, подрыв дамбы создает проблемы для самих оккупантов — их линии обороны на левом берегу реки, которые они строили многие месяцы, просто смоет. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Как подчеркивает военный эксперт, украинская армия, скорее всего, вообще не планировала форсирование Днепра в рамках своего контрнаступления.

"У меня есть сомнения, что наши наступательные действия готовились именно из-за форсирования Днепра, что это был наш основной план. На мой взгляд, основным приоритетом [для ВСУ] есть сухопутные пути, поэтому любые операции по форсированию Днепра — второстепенные или даже третьестепенные, то есть не решающие", — комментирует он.

Но даже в том случае, если бы Силы обороны Украины действительно готовились к наступлению на российские позиции на этом участке фронта, подрыв дамбы не решает этот вопрос для россиян окончательно, уверен Коваленко.

"Через некоторое время уровень воды так или иначе упадет. При этом разрушенная российская линия обороны может значительно упростить эти процессы [контрнаступательные действия] для нас", — добавляет он.

Коваленко подчеркивает, что в основе таких действий захватчиков лежит страх и паника.

"Почему они так делают? Потому что они в панике, не понимают, откуда будут происходить наступательные действия Сил обороны Украины, поэтому такая хаотическая деятельность. Сейчас они совершают большое количество ошибок из-за паники и хаоса, который происходит в их командовании", — говорит эксперт.

После освобождения Херсона российские захватчики неоднократно подчеркивали, что вернутся в областной центр. Но подрыв дамбы фактически делает это невозможным.

"Слова о возвращении в Херсон были банальным пиаром на этой теме, и не больше. У них нет ресурса, чтобы продвигаться в этом направлении и снова захватить город. У россиян даже в планах этого не было, потому что тактически и стратегически они находились в невыгодном положении", — резюмирует собеседник Фокуса.

Напомним, утром 6 июня Вооруженные силы Украины подтвердили информацию о том, что плотина Каховской гидроэлектростанции была взорвана российскими оккупантами.