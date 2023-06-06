"Friendly Fire" в Крыму: военные РФ уничтожили иранский дрон Mohajer-6 (фото)

Российские пропагандисты сначала написали, что средства РЭБ заглушили и посадили беспилотник ВСУ. Военкоры доказали обратное — ВС РФ сами ударили по иранскому дрону.

В восточной части временно оккупированного Крыма вечером 6 июня нашли беспилотник, который запустили якобы военные ВСУ. Об этом сообщило российское медиа Shot.

"Cредствами РЭБ заглушен и посажен беспилотник ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — указали пропагандисты.

Другое российское издание Mash показало фото беспилотника, который "посадили" в Крыму.

В Крыму сбили иранский раззведдрон Mohajer-6

Российские милитари-паблики пишут об уничтожении иранского раззведывательного дрона Mohajer-6, который оккупанты применяют на фронте.

"Предположительно, имел место дружественный огонь", — отметили они.

Mohajer-6 можно определить по характерным частям крыльев и шасси. Упал ли дрон из-за технической неисправности — неизвестно, уточняется в пабликах.

Напомним, что Институт изучения войны 6 июня сообщал о перемещении части Черноморского флота из Крыма в Новороссийск. Fyfkbnbrb говорят о проблемах ВС РФ с логистикой и обеспечением боеприпасами на полуострове.

По мнению главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, ВСУ смогут освободить Крым в 2023 году, если у россиян закончится необходимое военное оборудование.