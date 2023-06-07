Кредит на 10 млрд: СМИ назвали, как Польша закупает сотни единиц техники в Южной Корее

Сейчас в Южной Корее находится польская делегация, которая ведет переговоры по еще одному кредиту на ту же сумму, утверждают журналисты.

Во второй половине 2022 года Польша подписала контракт на приобретение сотен танков K2, САУ K9 и десятков самолетов FA-50 вместе с РСЗО Chuhmoo. Оказалось, что 70% от стоимости заказа покрыл кредит Южной Кореи. Об этом пишет SBS News.

Между поляками и корейцами сейчас идет второй раунд переговоров на поставку техники. Сейчас стало известно, что 5 июня польское правительство взяло кредит на 10 млрд долларов на приобретение техники и оборудования. На эти деньги Польша заказала:

180 танков K2 Black Panther;

212 САУ K9A1 Thunder;

49 самолетов F/A-50;

218 РСЗО k239 Chunmoo.

Общая стоимость контракта составляет 17 триллионов вон или 12,3 млрд долларов. В рамках второго раунда переговоров Польша хочет договориться о еще одном кредите. Отмечается, что южнокорейское правительство положительно относится к экспорту оружия в Европу, но неохотно относится к дополнительному финансированию. Журналистам подтвердили, что Польша запросила еще 10 млрд евро.

"Окончательные условия для второго экспорта будут согласованы с помощью каналов высокого уровня", — заявил источник.

Напомним, 30 мая Польша закупила противотанковые ракеты Hellfire для вертолетов. Общая стоимость боеприпасов составила 150 млн. долларов.

1 июня в Южной Корее провели испытания противоракетного комплекса L-SAM, которая должна быть лучше ЗРК Patriot.