"Результаты неутешительные": в Киеве проверили более 3,3 тыс. бомбоубежищ

По словам главы Минстратегпрома Александра Камышина, треть бомбоубежищ вообще непригодны для пребывания. А технически приспособленные укрытия имеют ряд замечаний.

Комиссия по проверке укрытий Киева по состоянию на 7 июня проверила 73% общего фонда бомбоубежищ. Об этом сообщил в Telegram 7 июня министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

По оценкам министра, большинство укрытий — без свободного доступа, а треть — вообще непригодны.

"Проверено 3,382 объекта, это 73% от общего фонда укрытий Киева. По состоянию укрытий: 35% непригодны для эксплуатации, а 65% — технически пригодны", — отчитался чиновник.

Камышин отметил, что техпригодность укрытий дает надежду. Их можно привести в порядок и таким образом будет достаточный фонд укрытий для Киева.

"Перечень замечаний к технически подходящим укрытиям остается значительным. В общем, результаты ревизии пока неутешительны", — заключил он.

Напомним, что войска России ночью 1 июня атаковали Киев ракетами, обломки упали в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Одно из укрытий в Деснянском районе было закрыто, из-за этого погибли люди.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил главе Деснянской районной госадминистрации Дмитрию Ратникову написать заявление об увольнении. Ратников заявил, что за трагедию нужно отвечать вместе.