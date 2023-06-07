Облака ядовитого газа: МО РФ обвинило Украину в подрыве аммиакопровода под Харьковом (видео)

В Минобороны РФ обвиняют в выбросе аммиака в воздух в результате обстрела украинскую ДРГ. В свою очередь украинская сторона занимается ликвидацией последствий и пока не прокомментировала ситуацию.

Минобороны РФ обвинило украинскую ДРГ в подрыве аммиакопровод "Тольятти – Одесса", который произошел 5 июня в районе деревни Масютовка Харьковской области. Об этом в среду 7 июня сообщает российское издание РИА Новости.

"Пятого июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Есть пострадавшие среди мирного населения, им оказана необходимая медицинская помощь, сейчас идет стравливание остатков аммиака, отметили в министерстве. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — передало силовое ведомство РФ.

Также 7 июня в российском медиа Baza появилось видео на котором можно увидеть, как в день подрыва над некоторыми участками лесов под Харьковом нависают ядовитые облака бесцветного газа, который вырвался наружу в результате разгерметизации трубопровода.

Реакция украинской стороны

Украинская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию. Известно, что с 5 июня местные власти развернули штаб по ликвидации последствий выброса токсичного газа в воздух. Так как в день, когда произошел выброс глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об этом в своем Telegram.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода. В области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы", — написал он.

В чем опасность аммиака для человека

Аммиак является химическим веществом, которое в газообразном состоянии вызывает у человека раздражение глаз и дыхательных путей.

При контакте с аммиаком могут возникнуть такие симптомы, такие как слезотечение, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание, при более высокой концентрации – ожоги кожи и поражение глаз до слепоты.

Напомним, 5 июня российские оккупанты в результате обстрела Купянского района Харьковской области повредили трубопровод с аммиаком, в результате чего возникла разгерметизация. По подсчетам представителей местной власти, произошла утечка 134 тонн аммиака

Во вторник, 6 июня, российские оккупанты повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области.