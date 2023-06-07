Минус 2 ЗРК и 3 РЛС: как дроны Warmate уничтожают технику ВС РФ (видео)

ВСУ успешно применяют против армии России польские дроны-камикадзе. На одном из участков фронта оккупанты потеряли два комплекса "Панцирь-С1" и несколько радиолокационных станций.

Подразделения ГУР Минобороны Украины уничтожает технику российской армии дронами-камикадзе Warmate в самых горячих точках. Видео боевой работы показал 7 июня в Telegram министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

Точными попаданиями удалось ликвидировать два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", станцию радиопомех "Житель", радиолокационную станцию "Подлет-К1" и три РЛС "Каста-2Е2".

"Это далеко не все, чем можем поделиться сейчас. Ранее мы приобрели 40 беспилотников Warmate", — заключил он.

Напомним, что российские добровольцы проекта "Архангел" 6 июня объявили начало испытаний минианалога барражирующего боеприпаса "Ланцет". Аппарат должен поражать цели на расстоянии в 25 км.

Вечером 6 июня на востоке оккупированного Крыма российские военные уничтожили иранский раззведдрон Mohajer-6. Беспилотник "посадили" благодаря дружественному огню.