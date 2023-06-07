Самая вероятная причина: в NYT выяснили, как могли разрушить Каховскую ГЭС

Опрошенные журналистами инженеры и эксперты пришли к выводу, что ракетный удар не вызвал бы столь сильные разрушения дамбы. Такой эффект обеспечит сотни килограмм взрывчатки.

Самая вероятная причина разрушения Каховской гидроэлектростанции — это подрыв сооружения изнутри. Об этом пишет 7 июня американская газета The New York Times со ссылкой на оценки инженеров и экспертов по боеприпасам.

Ракетный удар не мог бы вызвать столь сильные разрушения. А при взрыве в замкнутом пространстве энергия идет на внутренние конструкции, вызывая сильные повреждения. Все же, для этого надо сотни килограмм взрывчатки, объяснили эксперты.

Попадание ракет по дамбе в результате обстрела привело бы к незначительному повреждению, продолжили инженеры.

"Внешний взрыв бомбы или ракеты оказал бы на плотину лишь небольшое воздействие. Для достижения такого разрушительного эффекта требуется во много раз больше взрывчатого вещества", — прокомментировал профессор инженерии, эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Каховская ГЭС с начала полномасштабной войны в Украине неоднократно подвергалась обстрелам, стороны обвиняли друга в этом, говорится в материале.

"Пока неясно, были ли повреждения, нанесенные плотине, достаточными для того, чтобы она разрушилась", — заключили эксперты.

Напомним, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил в разрушении Каховской ГЭС Великобританию, США и их союзников по НАТО.

Российским оккупантам, которые находятся на оборонительных позициях в Херсонской области, придется менять дислокацию из-за теракта на Каховской ГЭС, завяили в Минобороны Украины.