"Оттянули позиции": после подрыва Каховской ГЭС россияне отошли от Днепра на 5-15 км, — ОК "Юг"

По словам Натальи Гуменюк, российские силы продолжали обстреливать правый берег непосредственно во время эвакуации и работы полицейских и спасателей вместе с местным населением.

После происшествия с подрывом Каховской ГЭС ночью 6 июня российские военные отступили от реки Днепр на расстояние от 5 до 15 км. Однако, несмотря на это, обстрелы города Херсон продолжаются. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона.

"Они отошли на расстояние разное. В зависимости от разлива воды. От 5 до 15 км оттягивали свои позиции", — сказала она.

По ее заявлению, российские силы продолжали обстреливать правый берег непосредственно во время эвакуации и работы полицейских и спасателей вместе с местным населением.

"Они били по тем районам Херсона, которые заливало. И снова обстреляли торговый центр, воспринимая его как "хаб", где могут собираться для помощи", — сообщила Гуменюк.

Напомним, что факт подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня подтверждало оперативное командование "Юг". Одна из версий — подрыв ГЭС изнутри.

6 июня военный эксперт заявил, что ВСУ планировали вернуть контроль над Каховской ГЭС перед подрывом. Эта операция гарантировала бы украинским военным, что российские оккупанты не осуществят подрыв дамбы. Теперь планы пришлось отложить.