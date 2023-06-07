"Положили кучу народа": военные РФ отказываются ехать на фронт (видео)

Российский солдат в телефонном разговоре заявил, что 600 военных отказались возвращаться на свои боевые позиции после отпуска. Причина тому — отсутствие порядка и большие потери вражеской армии.

В ходе телефонного разговора российский военнослужащий сообщил, что некоторые оккупанты не возвращаются из отпусков на линию фронта. Кроме того, он также упомянул о попытке прорыва на их позиции со стороны украинских бойцов. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

"Мы заслонили только, через час нас начали обсыпать. Три дня *бошат, а у нас поддержки никакой нет. У нас только сегодня ночью начали немножко там, долбят по лесу потихоньку. Сейчас вот опять хо*лы ху*рят. Сказали, ждут, наступления с конца марта-начала апреля", — рассказал оккупант.

Военный также жалуется, что у них 600 солдат не вернулись из отпусков.

"Из-за беспредела этого, что здесь творится, мы не должны здесь быть вообще. У нас одни "мобики", ни одного командира нет нормального. Положили кучу народа. Штурмовали срочники, их положили, потом написали, что контракт подписали, — говорит российский захватчик.

Напомним, что мониторинговая группа Oryx 29 мая подтвердила, что Россия потеряла более 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты (в том числе более 850 БМП) с начала полномасштабного вторжения.

Также ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом. По словам руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российские войска провели перегруппировку в этом населенном пункте. Однако украинские защитники вынудили их ретироваться.