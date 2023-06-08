В России пропагандисты призвали уничтожить дамбу Киевской ГЭС и затопить Киев (видео)

Российская пропаганда не видит ничего плохого в разрушении гидроэлектростанций и затоплении целых городов в Украине.

Так, приглашенный в студию российского федерального канала "эксперт", которым оказался профессор НИУ ВШЭ, отставной генерал Евгений Бужинский, предложил "отомстить" Украине за разрушенную Каховскую ГЭС. Видео показали на российском телевидении, информирует Фокус.

Участники дискуссии рассказывают, что это не взорвали дамбу Каховской ГЭС. Они открыто одобряют это и призывают поступать так и дальше. Россияне уже не скрывают, что геноцид украинского народа – для них главная задача, уничтожение мирных жителей.

"Может, стоит присмотреться к началу этого каскада, Киевской ГЭС? Там прекрасное водохранилище, чуть выше Киева, 4 кубических километра воды. Я бы подумал об этом", — заявил один из спикеров.

На уточняющий вопрос ведущего, чего добьется Россия, разрушив дамбу Киевской ГЭС, гость ответил: "А просто показать, нужно за Шебекино ответить".

Подрыв Каховской ГЭС: хронология событий

Оперативное командование "Юг" утром 6 июня сообщило, что российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. В 6:44 Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации, объявил, что через пять часов уровень воды будет критическим, поэтому с опасных локаций в регионе начнут эвакуацию.

Около 9 утра появились сообщения о подтоплениях городов и сел на Херсонщине. Жители Херсона, Алешек, Новой Каховки рассказывали о затопленных целых районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел полностью остался без света, а из соображений безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 8 июня Белый дом назвал Россию ответственной за подрыв дамбы. Российские войска могли повлиять на ситуацию на объекте, поскольку оккупировали значительную часть территории Украины. В США пообещали оказать украинцам всю необходимую поддержку и помощь.