"Сильно просвистело": в Луганске раздались взрывы и поднялся черный дым, — соцсети (видео)

Российские оккупанты уже успели заявить, что территорию промзоны атаковали ВСУ, использовав якобы британские ракеты Storm Shadow.

В Луганске утром 8 июня прогремели несколько взрывов. После этого на городе "прилета" произошел пожар и появился густой чёрный дым. О взрывах сообщают в местных пабликах.

Местные жители сообщают о сильных взрывах, слышавшихся в нескольких районах оккупированного города.

Свист был очень сильный.

Отлично слышно на Молодежном.

В завод "ОР" (Луганский тепловозостроительный завод — ред.) попало.

В пророссийских телеграм-каналах сообщают о попадании в промзону Луганска, цитируя выводы российских "экспертов".

"ВСУ нанесли удар по промзоне Луганска, задымление заметно за заводом ОР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Предварительно удар по Луганску был нанесен ВСУ ракетами Storm Shadow, сообщил военный эксперт Виталий Киселев", — говорится в сообщении пропагандистских медиа.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский проинформировал, что "прилетело" на территории, где оккупанты, в частности, ремонтировали свою технику.

"Прилеты в Луганске на территории промышленных предприятий — завода Октябрьской революции, фабрики "Глория Джинс", завод Луганскцентрокуз. Там ремонтировалась техника оккупантов и находились российские военные", — сообщил блогер.

Напомним, что 7 июня в оккупированном россиянами Мелитополе раздались мощные взрывы. Захватчики сообщили об успешной работе ПВО. Взрыв раздался в районе воинской части в Мирном.

Ранее сообщалось, что, несмотря на катастрофу на Каховской ГЭС, Силы обороны Украины продолжают выполнять свою работу. Они наносят удары по позициям окупантов на левом берегу.