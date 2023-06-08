"Они не смогли": в Укргидроэнерго оценили угрозы россиян взорвать Киевскую ГЭС (видео)

Киевская ГЭС защищена с воздуха и изнутри, как заявил гендиректор Укргидроэнерго, поэтому угрозы российских пропагандистов уничтожить стратегический объект остаются пустой болтовней.

Российские войска находились в 5 километрах от станции в Дымере Киевской области, но не смогли повредить ГЭС. Об этом заявил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

По его словам, Киевская ГЭС надежно защищена. Все возможные сценарии развития событий предусмотрены.

"Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 км — в Дымере. Сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать", – отметил специалист.

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Сирота отметил и успешную работу ПВО. Он отметил, что ударом ракеты такой объект уничтожить невозможно. По его словам, чтобы уничтожить такое сооружение, как Каховская ГЭС, нужно сбросить в одно место несколько авиабомб, а их вес должен быть не менее полутонны.

"Мощный взрыв был в трех местах станции. Это при демонтаже нашей станции мы все это увидим", — добавил руководитель Укргидроэнерго.

Фокус сообщал, что 8 июня в России пропагандисты призвали уничтожить дамбу Киевской ГЭС и затопить Киев. Приглашенный в студию российского федерального канала "эксперт", которым оказался профессор НГУ ВШЭ, отставной генерал Евгений Бужинский, предложил "отомстить" Украине за разрушенную Каховскую ГЭС. Присутствовавшие в студии не скрывали, что геноцид украинского народа – для них главная задача, уничтожение мирных жителей.

Напомним, что утром 6 июня в Оперативном командовании "Юг" подтвердили подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В результате уничтожения плотины значительные территории были подтоплены. Жители Херсона, Олешек, Новой Каховки рассказывали о затопленных целых районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел полностью остался без света, а из соображений безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение.

Также в результате подрыва плотины были подтоплены три Национальных парка. Животные, которые занесены в "Красную книгу", были уничтожены в Херсонской области из-за преступления российских оккупантов.