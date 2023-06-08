"Мы увязли": Лукашенко рассказал, как хотел усмирить Путина и какой подарок РФ сделала США

По словам политика, задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он пытался примирить Путина и Порошенко. Тот факт, что переговоры не удались, он и считает главной причиной вторжения РФ.

Белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия "увязли" в Украине, чем сделали большой подарок США и Западу. Об этом в четверг, 8 июня сообщает медиа "Пул Первого".

По его словам, основные точки роста в мире — это США, Европейский союз, Китай.

"И здесь наше пространство, где мы осмелились выступить. Поэтому говоря о причинах надо смотреть туда, глубже. Конечно, давайте в какой-то степени признаем: мы им преподнесли подарок, когда увязли в Украине. Это им, конечно, подарок. И они тут начали цепляться за нее (Украину — ред.), чтобы поставить на колени наше пространство", — заявил Лукашенко.

Ну а дальше, по его словам, Китай — это главная цель и главная причина США и Западных стран, а не другие более мелкие.

"Однажды я уже признался, что как пацан бегал между Путиным и Порошенко. Один скажет: это скажи. Тогда я летел к президенту Росси и говорил: это и это Украина хочет. А он мне отвечал: это и это. В конце когда было очень сильное поражение в Дебальцево, мы в Сочи встречались с Путиным и я предложил ему это заканчивать, а что ему сказать. А он говорит: Передай ему (Порошенко — ред.), не условие, предложение, что закончив войну мы поможем восстановить Донбасс", — рассказал президент РБ.

По словам белорусского лидера, он тогда поехал счастливый и довольный, понимая, что это может остановить войну. Он напомнил, что был подписан Минский договор, хотя сейчас якобы все говорят, что это было сделано для того, чтобы перевооружить армию и оттянуть время.

Именно это Лукашенко и назвал основными причинами продолжения конфликта, а не денацификацию и демилитаризацию, которые вторичны.

Напомним, на днях белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым заявил, что всегда называл этот регион "своим".

Также напомним, 8 июня Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Политик убежден, что Украина якобы специально переносит внимание на катастрофу, скрывая большие потери из-за начавшегося контрнаступления.