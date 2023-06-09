Тяжелые бои продолжаются в районе Бахмута и канала Северский Донец — Донбасс, – DeepState (карта)

Российские захватчики привлекают значительные подразделения артиллерии для противодействия наступлению ВСУ в Донецкой области. На одном из направлений, по данным DeepState, по потерям в технике дело идет к паритету.

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на линии фронта, поскольку именно здесь продолжаются ожесточенные бои в районе канала Северский Донец — Донбасс и возле господствующих высот к северу от Клещиевки. На карте DeepState опубликованы итоги происходящего 8 июня.

В районе Бахмута российские войска пытаются отразить атаки Сил обороны Украины возле Берховки. Враг привлекает значительные подразделения артиллерии.

На Авдеевском направлении россияне решили устроить попытку наступательных действий. К югу от Первомайского их намерения продвинуться оказались неудачными.

Фото: DeepStateMAP

На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои у Масютовки. Враг снял с направления подразделения представителей подразделения "шторм-z".

Запорожское направление также отличается тяжелыми сражениями. Они продолжаются по населенным пунктам по линии Новодонецкое-Нескучное-Левадное. Продолжаются тяжелые бои от Лобкового до Малой Токмачки.

Фото: DeepStateMAP

Аналитики отметили, что фото и видео, относящиеся к неудачной атаке нашей колонны возле Малой Токмачки, не соответствуют действительности. В сообщении говорится, что неудачные действия в начале недели наших колонн возле Новодаровки и Новодонецкого не являются тайной.

Фото: DeepStateMAP

"Однако за последнее время по потерям в технике дело идет в паритет", — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что важно понимать, что большинство техники подвергается ремонту, в отличие от людей. В район Старомлиновки прибывают российские подразделения подкрепления по другим направлениям. Зафиксировано присутствие заключенных из колоний РФ со "шторм-z".

Напомним, в DeepState 8 июня сообщили, что ВСУ имеют успехи на флангах в районе Бахмута. В пригороде населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, а на Авдеевском направлении российские захватчики решили усиливать штурм. Бойцы 3 ОШБр выбили российские подразделения на широком участке фронта. Благодаря успешным действиям отбросили врага вблизи Бахмута.