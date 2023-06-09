"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского": Россия запустили кампанию по дискредитации Украины, — ГУР

В разведке утверждают, что РФ подготовила серию провокативных материалов, которые должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса.

РФ разработала очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее руководству. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Да, ведомство получило данные о том, что российское агентство социального проектирования запустило очередную кампанию по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей. В ее рамках подготовлена серия провокативных материалов, чтобы перевести вину за подрыв Каховской ГЭС на Украину и создать предпосылки политического кризиса.

Разведка имеет даже "кликбейтные" заголовки подготовленных публикаций, содержащих прямые обвинения военно-политического руководства, в частности украинского президента:

"Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

"Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

"Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

Под публикациями, чтобы создать "живую дискуссию", планируют размещать комментарии пользователей сетей с фейковых аккаунтов якобы от имени украинских и иностранных читателей.

Существующий бюджет проекта, по данным ГУР МОУ, составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.

Напомним, что 9 июня Служба безопасности Украины обнародовала аудиоразговор двух российских кафиров, которые говорят, что подрыв Каховской ГЭС совершила российская ДРГ.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что ВС РФ намеревались также повредить Киевскую ГЭС.