РФ стягивает резервы и пытается атаковать: в Минобороны о боях на Бахмутском направлении

В настоящее время в районе Бахмута ожесточенные бои идут на нескольких участках, сообщила Анна Маляр.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а в районе Бахмута оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 9 июня.

По ее словам, сейчас эпицентром боевых действий является восток Украины, а ситуация напряжена на всех участках фронта.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На всех направлениях враг наносит авиационных ударов и совершает артиллерийские и минометные обстрелы. Впрочем, врагу не удается достичь своих целей"., – отметила она.

В районе Бахмута российские захватчики продолжают взимать резервы, пытаются удержать занимаемые позиции и атаковать.

"Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", — сообщила заместитель министра обороны.

В Запорожском направлении, по ее словам, продолжаются позиционные бои, а враг проводит оборонительные действия.

Напомним, что ВСУ устроили ад в тренировочном лагере россиян в оккупированном Донецке. Больше всего досталось кадыровцам, которые там обустроились. Более полусотни из них отправились "на встречу" с Ахматом Кадыровым.

Ранее Силы обороны ликвидировали более трех рот российских войск на Таврическом направлении. За сутки украинские защитники уничтожили 57 единиц военной техники оккупантов.