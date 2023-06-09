Обмен мнениями: Китай и Россия планируют совместные военные учения, — CNN

По словам журналистов, РФ и Китай 6 июня уже провели военные учения ВВС над Японским морем. Пекин рассматривает Москву в качестве ключевого партнера.

Россия и Китай проведут совместные военные учения в 2023-м году. Об этом пишет CNN со ссылкой на неких генералов двух армий, которые провели онлайн-совещание 9 июня.

Сообщается, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР провел видеосовещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

По словам журналистов, разговор состоялся с целью "обмена мнениями" в области обороны двух государств, а также, чтобы углубить "сотрудничество" между двумя армиями.

Издание также напомнило, что РФ и Китай 6 июня уже провели военные учения ВВС над Японским морем.

В материале сказано, что хоть Россия пострадала от беспрецедентных западных санкций, введенных Западом из-за ее вторжения в Украину, Китай бросил ей "спасательный круг". Таким образом Пекин смягчил последствия изгнания из мировой финансовой системы для Москвы.

Журналисты отметили, что Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера на фоне противостояния с Западом. Он отказался осудить вторжение в Украину или призвать к выводу российских войск.

Напомним, что 8 июня американские СМИ сообщили, что Куба разместит у себя секретную базу китайских спецслужб. КНР заплатит Кубе миллиарды долларов, чтобы разместить на острове шпионскую базу. Она позволит китайцам перехватывать электронные сообщения со всего юго-востока США и отслеживать американские корабли.

Также 6 июня в КНР заявили, что силы США должны покинуть Восточную Азию. "Когда к нам приходят друзья, мы встречаем их прекрасным вином. Когда приходят шакалы или волки, мы встречаем их с дробовиками", — заявил министр обороны КНР.

2 июня журналисты сообщили, что Китай призывает другие правительства прекратить отправку оружия в Украину. По мнению спецпредставителя КНР Ли Хуэя, посторонние "подливают масла в огонь" и дают комментарии, которые "усугубляют ситуацию" между Киевом и Москвой.