Второе за день: ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области (видео)

Село было освобождено еще 10 июня, но официальная информация появилась только день спустя.

ВСУ продолжают очищать украинскую землю от российских оккупантов. 10 июня воины 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии заявили об освобождении села Нескучное в Донецкой области. Соответствующее видео защитники опубликовали 11июня на своей странице в Facebook.

"7-й отдельный батальон "Арей" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра, друга "Македонца", освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", — говорится в подписи к ролику, где воины стоят с флагом батальона на фоне поврежденного здания.

Несколькими часами ранее воины сообщили об успешном штурме на позиции ВС РФ, в результате чего удалось не только их захватить, но и взять пленного.

"Захватили в плен одного из военных оккупационных войск. На видео общение бойцов подразделения с пленным. Они пришли на нашу землю, менять нашу власть, при этом не зная, кто у нас Президент Украины. Этому пленнику повезло, его обменяют на нашего военного, остальные погибли непонятно за кого на чужой территории. Помните цену, которую мы платим при подобных штурмах и освобождении территорий", — подчеркнули "арейцы".

Днем ранее стало известно о том, что бойцы 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное, Донецкой области. Противник сопротивлялся, но не смог устоять перед натиском украинских воинов.

Ранее Фокус писал о том, что ВСУ освободили в Бахмуте территорию втрое больше лондонского аэропорта Гатвик.