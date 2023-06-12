Заложили взрывчатку: в Белгородской области сошел с рельсов поезд, — росСМИ (фото)
Машинист поезда рассказал спецслужбам о том, что состав якобы атаковали два дрона, которые запустили украинские военные. Однако по информации росмедиа Mash, поезд потерпел крушение из-за заложенной на железнодорожных путях взрывчатки.
В Белгородской области беспилотные летальные аппараты атаковали грузовой поезд, из-за чего он сошел с рельсов. Об этом сообщило росмедиа Baza в понедельник, 12 июня.
Известно, что грузовой поезд сошел с рельсов еще в ночь на 11 июня. Однако российские СМИ начали массово освещать этот инцидент только в понедельник.
15 грузовых вагонов сошли с рельсов и перевернулись на перегоне Хлевище — Бирюч (Юго-Восточная железная дорога).
По словам машиниста поезда "Лиски — Старый Оскол", около 22:00 локомотив атаковали дронами-камикадзе. Один из них взорвался перед локомотивом, а второй попал в хвостовую часть. В результате атаки опрокинулось 15 пустых вагонов. Кроме того пострадали железнодорожное полотно и контактные опоры.
По информации медиа, люди не пострадали.
Взрыв в Белгородской области: появилась альтернативная версия
В сворю очередь росмедиа Mash со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что грузовой поезд пострадал не от атаки беспилотников, а из-за заложенного на железнодорожном полотне взрывного устройства.
"10 июня в 21:46 в районе 58 километра на перегоне Хлевище — Бирюч прогремел взрыв, от которого опрокинулись 15 вагонов грузового поезда. Как нам стало известно, специалисты установили, что СВУ было заложено на ж/д-полотне — рвануло под пятым вагоном", — пишет медиа.
По информации журналистов, под вагоном поезда детонировала взрывчатка, мощностью от двух до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
Медиа также уточнило, что информация об ударных дронах, которые якобы запустили украинские военные, не соответствует действительности. Эту версию с самого начала озвучил спецслужбам машинист грузового поезда, но она не подтвердилась после того, как взрывотехники осмотрели место аварии.
Крушение поезда в Белгородской области: что говорят в РФ
На крушение грузового поезда отреагировал губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
"Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет", — написал Гладков.
По его словам, на месте продолжают работать следственные органы. Заметим, что Гладков не написал о причинах, из-за которых грузовой поезд сошел с рельсов.
Напомним, 9 июня в Белгороде БПЛА упал на крышу здания. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о том, что ударный дрон загорелся, но взрывчатка, находящаяся внутри него, не сдетонировала. По предварительным данным, никто не пострадал.
В этот же день стало известно, что 4 дрона-камикадзе атаковали село под Белгородом. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате падения БПЛА один человек получил ранения, а один из дронов якобы атаковал инфраструктурный объект связи.