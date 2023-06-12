Заложили взрывчатку: в Белгородской области сошел с рельсов поезд, — росСМИ (фото)

Машинист поезда рассказал спецслужбам о том, что состав якобы атаковали два дрона, которые запустили украинские военные. Однако по информации росмедиа Mash, поезд потерпел крушение из-за заложенной на железнодорожных путях взрывчатки.

В Белгородской области беспилотные летальные аппараты атаковали грузовой поезд, из-за чего он сошел с рельсов. Об этом сообщило росмедиа Baza в понедельник, 12 июня.

Известно, что грузовой поезд сошел с рельсов еще в ночь на 11 июня. Однако российские СМИ начали массово освещать этот инцидент только в понедельник.

15 грузовых вагонов сошли с рельсов и перевернулись на перегоне Хлевище — Бирюч (Юго-Восточная железная дорога).

По словам машиниста поезда "Лиски — Старый Оскол", около 22:00 локомотив атаковали дронами-камикадзе. Один из них взорвался перед локомотивом, а второй попал в хвостовую часть. В результате атаки опрокинулось 15 пустых вагонов. Кроме того пострадали железнодорожное полотно и контактные опоры.

По информации медиа, люди не пострадали.

15 пустых грузовых вагонов из-за пока неустановленного точно взрыва сошли с рельсов в Белгородской области Фото: Shot

Взрыв в Белгородской области: появилась альтернативная версия

В сворю очередь росмедиа Mash со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что грузовой поезд пострадал не от атаки беспилотников, а из-за заложенного на железнодорожном полотне взрывного устройства.

"10 июня в 21:46 в районе 58 километра на перегоне Хлевище — Бирюч прогремел взрыв, от которого опрокинулись 15 вагонов грузового поезда. Как нам стало известно, специалисты установили, что СВУ было заложено на ж/д-полотне — рвануло под пятым вагоном", — пишет медиа.

По информации журналистов, под вагоном поезда детонировала взрывчатка, мощностью от двух до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

Медиа также уточнило, что информация об ударных дронах, которые якобы запустили украинские военные, не соответствует действительности. Эту версию с самого начала озвучил спецслужбам машинист грузового поезда, но она не подтвердилась после того, как взрывотехники осмотрели место аварии.

Машинист грузового поезда рассказал, что его атаковали БПЛА, однако, по информации одного росмедиа, эта версия не подтвердилась Фото: Shot

Крушение поезда в Белгородской области: что говорят в РФ

На крушение грузового поезда отреагировал губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

"Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет", — написал Гладков.

По его словам, на месте продолжают работать следственные органы. Заметим, что Гладков не написал о причинах, из-за которых грузовой поезд сошел с рельсов.

Напомним, 9 июня в Белгороде БПЛА упал на крышу здания. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о том, что ударный дрон загорелся, но взрывчатка, находящаяся внутри него, не сдетонировала. По предварительным данным, никто не пострадал.

В этот же день стало известно, что 4 дрона-камикадзе атаковали село под Белгородом. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате падения БПЛА один человек получил ранения, а один из дронов якобы атаковал инфраструктурный объект связи.