"Нас объявили 200-ми": бойцы ВСУ вдесятером 12 часов сдерживали штурм РФ в Бахмуте (видео)

Украинские бойцы создали видимость для оккупантов, которых на позиции много — они наносили удары по врагу с разных точек.

На Бахмутском направлении бойцы Президентской бригады, отнесенные к 200-ти, выжили, отбили штурм россиян и удержали позицию. Об этом рассказал главный сержант роты 23 ОБСП Президентской бригады с позывным "Бакс".

Это произошло на Бахмутском направлении, где за бойцами была закреплена позиция.

"Нас ставят туда, где нужно держать оборону, и мы ее держим. Да, это большая цена. И справа, слева, со стороны по фронту все знают, что мы будем его держать. Я не знаю, можно ли это говорить — ситуации были". Мы остались вдесятером на позиции – 3 человека разведки и 7 – взвода огневой поддержки. Так случилось, что нас объявили двухсотыми. Но мы выжили, и мы держали ту позицию. Там можно было и нужно было держать ту позицию. Мы выдержали штурм 12 часов", — рассказывает "Бакс".

По его словам, россияне атаковали их позицию в течение 12 часов, а бойцы смогли отразить штурм и успели "насыпать" российским захватчикам.

"Там россияне не отличались каким-то "умом и сообразительностью" — они просто ползли. Хорошо, что нам дали хорошие и классные эти М-240, которые лупят, дай, Боже. Остались ребята, знающие, как работают крупнокалиберные пулеметы "браунинги". Бегаешь туда-сюда по линии фронта – там пострелял, там пострелял из всего – из пулеметов в общем. Они думали нас там много, а нас там десять, просто мы быстро бегаем", – рассказал главный сержант роты.

Главный сержант роты 23 ОБСП Президентской бригады с позывным "Бакс"

Он добавил, что на войне нельзя свыкнуться не бояться. Он уже 9 лет на фронте и каждый раз испытывает страх, правда, пытается его преодолевать, что советует и другим.

"Надо бороться со страхами. Всем страшно. Страшно до такой степени, что руки ноги трясутся и если это преодолеть, то сможешь сделать все. Была ситуация. Парень испугался, начался массированный артобстрел и под этот артобстрел начался штурм. Он испугался. Ему однажды было только нужно стрельнуть из РПГ и штурм прекратился. Он преодолел себя, выстрелил, попал в штурмовую группу россиян — там 300-е, они собрались и ушли", — рассказал Бакс.

Напомним, что российские оккупанты на одном из направлений хладнокровно расстреляли собственных безоружных солдат, отошедших с позиций.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ пошли на штурм, отбросили оккупантов с их позиций и заставили отойти их за канал Северский Донец — Донбасс.