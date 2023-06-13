Готова к бою: американские ВВС получили очередную лазерную установку на 10 кВт

Лазерная установка H4 предназначена для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Военные уже успешно испытывали американское вооружение.

Воздушные силы США получили на вооружение четвертое боеспособное лазерное оружие для противовоздушной обороны. Об этом сообщает Army Recognition.

Осенью 2022 года Центр управления жизненным циклом ВВС США и Raytheon Technologies провели первые успешные испытания лазерного оружия. Обучение длилось 4 дня на ракетном полигоне в Нью-Мексико. Сейчас американский производитель передал в ВВС 10-киловаттный лазер на мобильной установке. Установка известна под названием H4. Всего на вооружении американской армии уже 8 лазерных установок.

H4 разработан для защиты от воздушных угроз на малой дальности. Военные в ВВС США проводили специальные тренировки и учения с боевыми стрельбами для овладения техникой. Бойцы учили захватывать, нацеливать, отслеживать и уничтожать цели. Ими выступали БПЛА, атаковавшие в одиночку или в рое.

"Везде, где ВВС видят угрозу со стороны дронов, у них теперь есть четыре проверенные лазерные установки, которые можно развернуть, чтобы остановить асимметричные угрозы. Это лазерное оружие компактно, прочно и готово к использованию", — заявил старший директор высокоэнергетических лазеров Raytheon Technologies Майкл Хоффл.

Указывается, что лазерная установка получилась компактной, ее можно поместить даже в кузов пикапа. Она состоит из самого лазерного вооружения, датчика EO/IR, а также ноутбука с контроллером, который похож на обычные игры. Также H4 можно подключить к существующим системам ПВО и системам командования, чтобы создать дополнительный слой защиты.

Первая в мире фабрика по производству лазерного оружия находится в Мак-Конни штате Техас. Производственный цикл одной установки составляет 9 месяцев.

Напомним, 6 июня в Австралии заявили о начале работ над созданием лазерного оружия, которое сможет уничтожать танки.

1 июня СМИ писали, что США тратят около одного миллиарда долларов в год на энергетическое оружие.