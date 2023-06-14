Ночная атака "Калибров": появились кадры ракетного удара по Одессе (фото, видео)

Взрывной волной от попадания российской ракеты был разрушен торговый склад. Жертвами обстрела ВС РФ стали как минимум три человека.

В ночь на 14 июня российские оккупанты обстреляли Одессу. Момент прилета одной из российских ракет был зафиксирован на камеры наблюдения. Об этом в среду, 14 июня сообщает Telegaram-канал "Х**вая Одесса".

Зафиксированный на камеру взрыв показывает момент прилета ракеты на склад одесской торговой сети Таврия В. В результате попадания ракеты погибли 3 человека и еще 7 человек получили ранения. Все пострадавшие были сотрудниками склада, которые на момент "прилета" находились в помещении.

Официальная пресс-служба Одесской ОВА подтверждает, что 14 июня из акватории Черного моря страна-агрессор выпустила четыре крылатых ракеты "Калибр".

По информации местных властей, в результате атаки были повреждены жилищный комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города.

"Одну из ракет российские боевики нацелили на складское помещение продуктами питания одной из торговых сетей. Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди. Разрушены 1000 кв.м, 400 кв. м были охвачены огнем, пожар был ликвидирован", — указано в сообщении.

По состоянию на сейчас, из-за работы следственных групп временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко — от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

В местных Telegaram-каналах также сообщают, что ударная волна разрушила храм Святого равноапостольного князя Владимира, а из-за перекрытого участка дороги на Проспекте Шевченко, на Французском бульваре образовалась огромная пробка.

Ракетный удар РФ по Одессе в ночь на 14 июня

В ночь на 14 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Одессу. Три российские ракеты удалось сбить силами ПВО, однако есть попадание в складское помещение. В районе одного из бизнес-центров вспыхнул пожар.

По данным ОК "ЮГ", в результате "прилета" российской ракеты в складском помещении одной из торговых сетей вспыхнул пожар, площадью в 400 кв. м. Около 1000 кв. м. здания разрушено.