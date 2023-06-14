Уничтожили четыре роты россиян: генерал назвал успешное для ВСУ направление

Украинские войска нанесли повреждения и попали в 56 единиц военной техники российских войск.

Вооруженные силы Украины во время боевых действий уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении. Об этом 14 июня сообщил в Telegram бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Он отметил, что украинские войска и дальше успешно выбивают врага с достаточно защищенных и укрепленных позиций. Наступательные действия дают свои успешные результаты.

"Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника", – говорится в сообщении.

Повреждено или уничтожено большое количество боевых машин врага. В частности, речь идет о 2 бронеавтомобилях "Тигр", 9 танках, 9 единицах БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубицах 2С19 "Мста-С", самоходной артиллерийской установке 2С5 "Гиацинт", зенитном ракетном комплексе "Стрела-10", 4 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", 3 комплекса установки радиоэлектронных помех "Житель", РЭБ "Поле-2" и БпЛА "Шахед-136".

Также русские войска остались без большого количества боеприпасов и снарядов. Было уничтожено 6 складов с врагами. Это позволит снизить потенциал русских захватчиков, ведь именно российская артиллерия больше всего донимает во время наступления украинских сил.

Напомним, Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины, 14 июня рассказала, что Силы обороны Украины и дальше проводят наступательные операции и имеют определенные успехи. В районе Бахмута есть незначительное продвижение. На разных участках прошли вперед от 200-500 метров. Она подчеркнула, что продолжаются тяжелые. На определенных участках войска движутся в условиях жесточайших боев, артиллерийского и авиационного превосходства врага.