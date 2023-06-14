Охота за вражеской РЭБ: бойцы ВСУ уничтожили комплекс РП-377ЛА "Лорандит" (видео)

Комплекс может пеленговать мобильные телефоны в диапазонах 900 и 1800 и другие средства РЭБ, которые работают по GPS. Поэтому для украинских защитников "Лорандит" является важной целью.

В сети появились кадры "обнуления" бойцами Сил обороны российского комплекса радиоэлектронной борьбы РП-377ЛА "Лорандит". Как сообщили 13 июня в АрміяInform, украинским защитникам удалось обнаружить и уничтожить довольно важную цель, которая может наносить немало неприятностей на фронте.

Ликвидация российского комплекса РЭБ произошла в Херсонской области в районе населенного пункта Алешки. Непосредственно сам момент поражения был зафиксирован беспилотником, который, вероятно, и корректировал работу украинских артиллеристов.

Сообщается, что ликвидация "Лорандита" произошла в результате совместных действий 131-го отдельного разведбатальона, 73-го центра морских операций ССО Украины, а также 406-ой артиллерийской бригады.

Что известно о РП-377ЛА "Лорандит"

Комплекс радиоэлектронной борьбы РП-377ЛА "Лорандит" разработан российский НТП "НИИДАР-Сфера" и официально был принят на вооружение ВС РФ в 2019 году.

Главная задача комплекса — радиоэлектронная разведка и подавление источников радиочастот. При этом, как утверждают разработчики, "Лорандит" способен осуществлять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 МГц со скоростью сканирования рабочей частоты 50-65 МГц/с.

Базируется комплекс на шасси автомобиля УАЗ-452, который в просторечие называют "Буханка". Обозреватели отмечают, что эту систему РЭБ можно легко идентифицировать благодаря характерной круглой основе для антенн, которая расположена на крыше машины.

"Комплекс может пеленговать мобильные телефоны в диапазонах 900 и 1800 и наши средства РЭБ, которые работают по GPS. А вот подавлять он может только радиостанции ВСУ в диапазонах VHF и UHF", — рассказал о возможностях "Лорандита" эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов.

Напомним, российские военные Росгвардии пожаловались на то, что бойцы ВСУ начали эффективно применять новые дроны-бомбардировщики самолетного типа, которые невозможно заглушить. И хотя боеприпасы сбрасываются не очень точно, дронов достаточно много, что приносит оккупантам немало проблем.