"Все благодаря мужеству наших бойцов": майор ВСУ оценил последствия ожесточенных боев в районе Бахмута

Украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении под сильным огнем вражеской артиллерии и ударами авиации.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно выполняют боевые задания, а благодаря личному мужеству и подготовке сумели продемонстрировать успешные результаты на поле боя. Об этом в Telegram 14 июня сообщил майор Максим Жорин.

По его словам, подразделение выполняет поставленные задачи, когда у врага гораздо больше сил и средств. Даже в таких условиях все равно украинские защитники находят способы двигаться вперед.

"Очень активно работает авиация", – объяснил он.

Жорин отметил, что бойцы смогли кардинально изменить ситуацию в Бахмутском направлении. В настоящее время продолжается движение вперед благодаря подготовке, планированию.

"Благодаря личному мужеству наших бойцов", — подчеркнул он.

Военный намекнул, что современного иностранного оружия не хватает. Достаточное ее количество помогло бы украинским военным в освобождении захваченных территорий.

"А с западным оружием все это было бы чуть-чуть быстрее и легче", — добавил Жорин.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Напомним, 14 июня в Минобороны оценили наступление ВСУ на фронте. На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новопокровска и Новоданиловки. В районе Бахмута есть незначительное продвижение. На разных участках прошли вперед от 200-500 метров. По ее словам, продолжаются ожесточенные бои На Запорожском направлении прошли вперед на расстояние от 300 до 350 м. На Бердянском направлении ожесточенные бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении столкновения зафиксированы в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Также 14 июня бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Вооруженные силы Украины во время боевых действий уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении. В общем, он назвал действия украинских войск успешными и организованными, которые дают положительный эффект.