"У врага начинается истерика": в ВСУ продемонстрировали успешную работу РСЗО HIMARS (видео)

Российские оккупанты охотятся на американские системы, но благодаря их маневренности и скорости они стали сверхтяжелой целью.

Военное телевидение Украины показало работу операторов HIMARS. Они отработали по нескольким позициям российских оккупантов и рассказали, как работают установки, и легко ли россиянам их уничтожить. Об этом говорится в репортаже "Военного телевидения".

Украинские бойцы рассказывают, что США ответственно отнеслись к их обучению работе на "хаймарсах". Оно было простым, доступным языком, а практическими навыками они овладевали на учебном полигоне в США.

"Радостью для нас стало осуществление пусков уже на территории Украины по войскам РФ", — рассказывает один из операторов установки.

Успевать за "хаймарсом" даже на полевых джипах непросто. Эта машина – быстрая и манёвренная, в этом ее очевидное преимущество над системами MLRS на гусеничной тяге.

"За счет ее скорости, все шансы нас поймать сводятся к минимуму. Мы минимизируем факторы, которые могут способствовать тому, что противник может нас засечь, поразить нас, разоблачить районы ожидания или нашего сосредоточения", — рассказывает оператор HIMARS.

Бойцы говорят, что координаты для поражения могут иметь конкретное количество ракет —1,2, 3 или даже 6. Установка разворачивается за несколько секунд, производит пуски, а после них быстро сворачивается и выезжает с места пусков.

"Из-за того, что мы попадаем в составы БК, кафиры потом не имеют возможности накрыть нашу пехоту. Надо уже думать, как доставить БК с территории РФ, а не со сформированных складов, которые были на нашей территории. В общем, мы работаем по составам БК противника". Сейчас у нас начали появляться движущиеся цели. Недавно мы поразили колонну С-300 из БК, которая была важной. Долго по ним дежурили. Показали, что данная пусковая имеет такую способность, благодаря коллективному труду всех обслуг, разведке, командиров, начальников", — рассказывает украинский защитник.

У операторов "хаймарсов" после первого огневого задания есть своеобразное посвящение — они мажут лицо тем, кто совершал первый пуск, пороховым зарядом из гильз РСЗО.

У ребят нет отдыха за пределами боевых выездов, поскольку россияне охотятся на HIMARS и даже говорят, что в РФ за уничтоженный "хаймарс" даже готовы дать "Звезду героя".

Бойцы рассказывают, что с тех пор как Украина получила эти установки, ни одна из них не была уничтожена — разве что несколько деревянных макетов. Также бойцы улыбаются, когда слышат в отчетах МО РФ, что россияне перехватили ракеты HIMARS – говорит это фактически невозможно.

"Ракета имеет точность до 5 метров и российская ПВО не имеет возможности ее сбить", — говорит оператор HIMARS.

Бойцы говорят, чем больше они работают, тем легче их собратьям на передовой и довольны тем, что им дают. Они говорят, чем больше будут работать, тем лучше это для Украины и ее победы.

Напомним, что украинские защитники из HIMARS ликвидировали в Кременной российских захватчиков, которых собрали на плацу по случаю приезда российского генерала Сухраба Ахмедова. Воины простояли там 2 часа, а генерал так и не приехал.

Бойцы ВСУ на Бахмутском направлении в десять 12 часов отражали вражеский штурм. Они создали видимость для ВС РФ, что их на позиции много, потому что наносили удары по врагу с разных точек.