ВС РФ выбили минимум из четырех сел: на Западе рассказали об успехах контрнаступления ВСУ

По данным западных чиновников, ожесточенные бои идут почти на всех участках фронта. Россияне применяют маневренный подход к обороне и это дорого обходится атакующим, отметили они.

Вооруженные силы Украины освободили минимум четыре села и продолжат двигаться вперед в рамках контрнаступления. Об этом рассказали 14 июня британскому телеканалу Sky News несколько западных чиновников.

Украинские силы освободили по меньшей мере 7 км территории, ожесточенные бои идут почти на всех участках фронта, отметили собеседники.

По их оценкам, контрнаступление началось крайне рано, но инициатива — на стороне украинцев. Но еще рано говорить, будет ли контрнаступление для ВСУ успешным.

"Они сейчас в атаке и это гораздо больше, чем просто прощупывание фронта. Это полномасштабные перемещения бронетехники и тяжелой техники в российскую зону и продвижение вперед", — рассказали источники.

Прогресс в контрнаступлении идет медленно из-за минных полей и препятствий, с которыми они сталкиваются, пояснили они.

"Российские силы в целом хорошо оборонялись и отступали между тактическими рубежами. Маневренный подход к обороне сложен для ВСУ и дорого обходится атакующим, поэтому наступление пока идет медленно", — сказали западные чиновники.

Напомним, что ВСУ наступают на Бердянском направлении, а ВС РФ надеются взять под контроль Марьинка в Донецкой области.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 14 июня рассказывал о продвижении украинской армии в Волновахском районе Донецкой области. Из освобожденных сел удалось эвакуировать 29 человек.