Операция Interflex: в Минобороны Британии показали подготовку украинских новобранцев (видео)

Специальные учения под руководством союзников рассчитаны на то, чтобы предоставить украинским военным боевые навыки для противодействия российской агрессии. В Минобороны отметили, что бойцы должны стать "смертоносной силой".

Украинские новобранцы тренируются в Великобритании и получают навыки благодаря Операции Interflex, программе подготовки по стандартам Королевских вооруженных сил. В Минобороны страны в Twitter сообщили подробности.

В ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Великобритании и международные партнеры активно помогают украинским новобранцам получить необходимые знания. Это поможет защитить суверенную территорию Украины, а также сделать украинские войска еще сильнее.

"Тренировка украинских новобранцев, чтобы сделать их смертоносной и способной выживать", — говорится в сообщении.

Что такое Операция Interflex

Программа подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании Операция Interflex рассчитана предоставить украинским военным боевые навыки. Процесс обучения рассчитан на новобранцев-добровольцев, которые присоединились к Вооруженным Силам Украины, не имея предыдущего военного опыта, цель научить их, как действовать. Украинские бойцы получат навыки, необходимые для выживания и эффективного ведения боевых действий на передовой.

С начала учебной программы в июне 2022 года операция подготовила более 10 000 новобранцев, а в 2023 году она продолжена с целью подготовки до 20 000. Учебный курс длится не менее пяти недель и включает обращение с оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, изучение права вооруженных конфликтов, тактика патрулирования и подготовка к жизни в сельской местности.

Великобритания имеет давние отношения с Украиной, в частности благодаря успешной предварительной программе Orbital, в рамках которой с 2015 года прошли подготовку более 22 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Новая обучающая программа под руководством Великобритании базируется именно на успехах операции "Орбитал".

Напомним, 5 мая руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Великобритании уже прошли соответствующую подготовку почти 15 тысяч украинских военных. Наше государство вместе с Великобританией скоординировало усилия по контрнаступлению ВСУ и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.