Загадили туалеты и дома и все выносят: жители Белгородщины жалуются на солдат ВС РФ

Жители Новой Таволжанки Белгородской области по собственному опыту убедились, что такое солдаты ВС РФ. Российские вояки грабят не только дома украинцев в оккупированных населенных пунктах, но и обворовывают и устраивают свинарники в домах самих россиян.

В Белгородской области жители эвакуированного села Новая Таволжанка недалеко от границы с Украиной почувствовали все "прелести" пребывания в их населенном пункте солдат ВС РФ, которых прислали сюда для защиты. Они принялись грабить дома селян и устроили настоящие свинарники в их домах. Об этом пишет телеграм-канал "Говорит НеМосква" со ссылкой на рассказы жителей Новой Таволжанки.

Так, жители эвакуированной деревни пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на свинское поведение российских военных.

"Они живут в наших домах, ведут уродливый образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, уничтожены туалеты и дома, крадутся личные вещи и имущество", — рассказала жительница Новой Таволжанки Шебекинского губернатору.

По словам женщины, солдаты ВС РФ проникают во многие дома и воруют оттуда все, что можно утащить.

"Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки. Кроме этого, люди жаловались на украденный прицеп. Мы не хотим, чтобы наши дома были убежищем для безобразий наших защитников", — сообщила одна из местных жительниц.

"Многие люди не едут из своих домов хотя бы потому, что есть такие твари, которые выносят все, вплоть до утюжка для волос", — рассказала одна из жительниц.

Телеграм-канал отметил, что ранее об аналогичном поведении военнослужащих ВС РФ массово рассказывали жители украинских населенных пунктов, захваченных армией РФ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 13 июня, во время встречи с российскими военнослужащими, прокомментировал события в приграничных регионах России. Он признал, что Москва не была готова должным образом реагировать на происходящее в Белгородской области.

В легионе "Свобода России" 9 июня заявили, что после Белгорода будут освобождать Крым. Командир ЛСР "Цезарь" заявил, что освобождение Крыма — дело чести, поскольку оккупация Украины началась именно с полуострова.