"Кадыровцы" перебрались в Белгородскую область и оттуда пугают "молниеносным ответом"

Подразделение "Запад-Ахмат" заняло КПП, которое ранее атаковали бойцы "Русского добровольческого корпуса" и пугают, что нарушители границы получат "молниеносный ответ".

"Кадыровцы" из батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже начали следить за российской границей и противодействовать украинским диверсантам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Да, в районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения вступили на дежурство и на пропускном пункте возле села Казинка Грайворонского района. Ранее этот КПП был атакован так называемым Российским добровольческим корпусом", — проинформировал Кадыров.

Он начал успокаивать россиян из приграничных регионов, мол, его воины позаботятся об их безопасности, а кто посягнет на границы РФ, получит молниеносный ответ.

Между тем российские селяне не слишком довольны присутствием ВС РФ в эвакуированных селах, потому что те влезают в их дома и воруют все, что попадется на глаза. Военнослужащие, по словам местных жителей, отвратили их дома и туалеты.

14 июня Кадыров устроил целый спектакль с исчезновением в Украине своей "правой руки", депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Он обратился к украинским спецслужбам с просьбой предоставить информацию о его местонахождении. В подразделе "Ахмат" объявили о спецоперации по поискам внезапно исчезнувшей "правой руки" Кадырова. Позже глава Чечни заявил, что его соратник жив и невредим.