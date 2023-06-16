Украинские военные в США прошли адекватную, но не идеальную подготовку: в чем проблема

В отчете Пентагона говорится, что вместо обучения артиллеристов в течение семи недель, украинские военные обучались шесть дней. Такие сроки обусловлены позицией украинских чиновников, которые утверждали, что речь идет о подготовке уже опытных бойцов.

Украинские военнослужащие получили адекватную подготовку от личного состава армии США по использованию сложных американских военных технологий. Однако обучение не было идеальным, поэтому некоторые проблемы все же имеют место, говорится в отчете Министерства обороны от 15 июня.

В документе отмечено, что в ходе проверки процесса обучения украинских военных в период с апреля по декабрь 2022 года не было выявлено ни одного случая, когда американские инструкторы не обеспечили бы требуемой оперативной или технической поддержкой.

Обучение украинских войск навыкам использования оборудования, предоставленным Министерством обороны, является критически важным, так как они повышают успешность миссий и снижает вероятность выхода из строя данного оборудования, говорится в отчете Пентагона.

Проблемы подготовки

Вместе с тем следователи обнаружили, что по небольшому числу программ армия не смогла своевременно предоставить руководства по эксплуатации оборудования на украинском языке.

"Задержка с переводом материалов могла негативно сказаться на подготовке военных на некоторых платформах", — отмечается в отчете.

При этом военные в задержке обвинили чиновников, которые должны были во время урегулировать вопрос по предоставлению доступа к секретной информации для иностранцев.

Также в отчете говорится, что инструкторы испытывали трудности с подготовкой украинских солдат к американским военным стандартам, поскольку Киев выделил на это ограниченное количество времени.

Например, должная индивидуальная подготовка артиллериста армии США, изучающего все тонкости работы с гаубицей M119, обычно длится семь недель. В то время как украинские военнослужащие прошли шестидневную подготовку по тому же виду вооружения.

В документе ссылаются на слова украинских чиновников, которые настаивали на том, что такой сжатый срок был достаточным, поскольку большинство участвовавших в подготовке украинцев, были, по их словам, опытными бойцами.

Напомним, по результатам проверки предстателями Пентагона было установлено, что некоторая техника для Украины оказалась непригодна для эксплуатации. В частности, в плачевном состоянии были найдены шесть гаубиц М777, а также свыше 20 машин M1167 "Humvee".