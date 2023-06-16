Достаточного одного звонка: у Зеленского высказались о призывах РФ к мирным переговорам

По словам советника главы ОП Подоляка, чтобы добиться прекращения огня и мира, России нужно вывести свои войска со всей территории Украины. Тогда можно будет начать диалог о правилах послевоенного сосуществования.

Все призывы российской стороны к мирным переговорам являются пропагандистским блефом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

По его словам, нельзя призывать к миру, одновременно обстреливая украинские города крылатыми и баллистическими ракетами.

"Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф", — отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, чтобы добиться прекращения огня и мира, России нужно вывести свои войска со всей территории Украины. Тогда можно будет начать диалог о правилах послевоенного сосуществования.

"Хотите мира? Хотите прекращение огня? Этого можно добиться одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о выводе войска с территории чужой суверенной страны", — написал Подоляк.

По его словам, РФ должна создать на своей территории демилитаризованную зону, а также выплатить Украине компенсации.

Михаил Подоляк о переговорах с Россией Фото: Скриншот

Напомним, что 11 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии "хлипкого фундамента" в диалоге РФ и Украины. Комментируя слова спикера Кремля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любые переговоры с нынешней российской властью бессмысленны и опасны.

Кроме того, 8 июня белорусский политик Александр Лукашенко рассказал, как хотел усмирить Путина и какой подарок РФ сделала США. По словам политика, задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он пытался примирить Путина и Порошенко. Тот факт, что переговоры не удались, он и считает главной причиной вторжения РФ.