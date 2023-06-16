После подрыва Каховской ГЭС в Крыму сообщили о первом случае инфекционного заболевания (видео)

Сообщается, что причиной инфицирования стало нарушение рекомендаций, представленных "ГУ МЧС России по Крыму". При этом в сети появились сканы документов "Министерства здравоохранения Республики Крым", где говорится об ухудшение качества питьевой воды в регионе.

Во временно оккупированном Крыму зарегистрирован первый случай инфекционного заболевания после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Утверждается, что один из российских военнослужащих был госпитализирован с тяжелой формой инфекционного заболевания.

Сообщается, что причиной инфицирования стало нарушение рекомендаций, представленных "ГУ МЧС России по Крыму", которые ранее рекомендовали избегать купания в Северо-Крымском канале и других пресных водоемах полуострова в связи с загразнением воды после подрыва плотины Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что в сети появились сканы документов, которые якобы принадлежат "Министерству здравоохранения Республики Крым", и указывают на ухудшение качества питьевой воды в регионе и рост числа заболеваний. Представители самого "министерства" утверждают, что это якобы фейк.

"Украинские телеграм-каналы распространяют фейковый документ "Министерства здравоохранения Республики Крым" о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности, а также проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня стало известно, что в оккупированных Севастополе и Алуште внезапно пропали свет, вода и интернет. Местные "власти" заявили, что все якобы из-за переподключения подстанции.

Ранее, 14 июня, представитель ГУР Андрей Юсов посоветовал жителям временно оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций. Он подчеркнул, что Киев и украинская разведка знают о россиянах на оккупированных территориях практически все.

Напомним также, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.