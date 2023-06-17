ВСУ добились успехов на Бердянском направлении, идут тяжелые бои (карта)

Украинские воины выбили россиян с нескольких позиций в районе Новодонецкого и Урожайного в Запорожской области, но враг пока контролирует оба населенных пункта.

Силы обороны Украины в результате активных боев продвинулись на Бердянском направлении. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в отчете по состоянию на 16 июня.

По информации проекта, украинские войска выбили оккупантов с их позиций севернее Урожайного, а также около Новодонецкого (Запорожская область), однако оба населенных пунктов все еще остаются под контролем России. Продолжаются бои на линии фронта Новодаровка-Степное.

Карта продвижения ВСУ на Бердянском направлении Фото: DeepState

В то же время, ВС РФ добились небольших успехов в северной части города Марьинка (Авдеевской направление). DeepState отмечает, что россияне "прут без конца", тяжелые бои ведутся буквально за каждый дом, поскольку контроль над зданиями важен для каждой стороны. На Бахмутском направлении идут сражения к западу и северо-западу от Клещеевки.

Карта продвижения ВС РФ на Авдеевском направлении Фото: DeepState

На Северском, Беломосковском, Сватовском, Таврийском и Запорожском направлениях значительных перемен не зафиксировано. Ведутся бои в Белогоровке, к югу от Лобкового и Новоданиловки.

"Враг продолжает применять шойгистов со "Шторм-Z" для усиления имеющихся подразделений РФ, которые не знают о своей новой бригаде практически ничего", — отметили в DeepState.

16 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на расстояние до 2 км на каждом направлении, добившись тактических успехов. Российская армия сохраняет преимущество в артиллерии и авиации, но не может пробить оборону украинцев.

В тот же день Генштаб заявил об успехах ВСУ в районе Угледара. На отдельных участках украинские воины продвинулись в результате штурмов и закрепились на новых рубежах.