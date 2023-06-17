Военной силы не будет: в США рассказали, как ответят на применение РФ ядерного оружия в Украине

По словам экс-военного атташе в посольстве США в России Кевина Райана, у Запада нет четкого предписания по ответу на ядерный удар Москвы. В качестве реакции рассматривают передачу Киеву оружия дальнего действия.

Запад, скорее всего, не ответит военной силой, если Россия применит ядерное оружие. Об этом рассказал каналу RTVI 17 июня бригадный генерал в отставке, бывший военный атташе в посольстве США в Москве Кевин Райан.

По его мнению, четкого предписания по ответу на ядерный удар нет. Ответ Запада на возможный ядерный удар Москвы не имеет под собой практической идеи, добавил военный.

США могут предпринять несколько возможных действий при данном развитии событий:

вместе с союзниками поставить Украине вооружения, которые ранее не передавали. Речь может идти об оружии дальнего действия;

увеличить количество тренировочных проектов с ВСУ;

США могут изменить позицию по поводу присутствия своих военных в Украине — отправить их как советников, тренировочный или медицинский состав.

Райан полагает, что Штаты способны разместить американских военных в тылу для обеспечения безопасности цепочек поставок и территорий, прилегающих к украинской границе.

По словам экс-военного атташе, реакция стран Запада будет зависеть и от того, как именно РФ применит ядерное оружие.

"Если будет использовано оружие в каком-то ограниченном формате, без человеческих жертв, то, наверное, это не спровоцирует какого-то стратегического ответа", — сказал отставной генерал.

К ядерной атаке России невозможно подготовиться, считает Райан. Запад также мог бы быстро оказать медицинскую помощь после ядерного удара, подготовить спецкостюмы, предотвращающие попадание радиоактивных частиц на кожу.

Напомним, что Россия могла привести в Беларуси стратегический ядерный комплекс "Тополь-М". Вооружение бьет на расстоянии 12 тысяч километров.

Президент России Владимир Путин 16 июня сказал, что в его стране больше ядерного оружия, чем у стран НАТО.