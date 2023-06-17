Позволяет проводить долгие операции: Украина получит португальские БПЛА Tekever AR3, — СМИ

По словам журналистов, AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы, предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией.

Великобритания передаст Украине беспилотники португальского производства Tekever AR3. Об этом сообщает Defense express со ссылкой на производителя БПЛА компанию Tekever.

Сообщается, что передача БПЛА будет профинансирована Международным фондом Соединенного Королевства для поддержки Украины. Этот фонд поддерживают Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

По словам журналистов, в Минобороны Великобритании ранее показали видео, на котором можно увидеть этот беспилотник. Производители подтвердили.

Видео Минобороны Великобритании

Сообщается, что при помощи этого БПЛА украинские военные смогут проводить продолжительные операции до 16 часов. Кроме того, у него есть возможность осуществлять вертикальный взлет и посадку в дополнительной комплектации.

"Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии", — отметил источник журналистов.

Издание пишет, что Tekeve AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы, предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий. Он имеет максимальную грузоподъемность 4 кг, может летать со скоростью 75-90 км/ч.

Напомним, что глава Минобороны Дании заявили, что страна готова передать Украине истребители F-16, но при одном условии. По словам главы оборонного ведомства Дании Троелса Лунда Поулсена, Украине нужны самолеты, чтобы выиграть свою битву.

Кроме того, танкист ВСУ поведал, как угнал у россиян Т-90. Оккупанты ушли мародерствовать и оставили свой танк без присмотра посреди села в Донецкой области.