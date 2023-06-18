В Одесской области сотрудники военкомата открыли стрельбу при задержании, — соцсети (видео)

По словам очевидцев происшествия, сотрудники ТЦК якобы стреляли при попытке задержать прохожего. В полиции пока не отреагировали на случившееся.

В городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомат) якобы стреляли в воздух на местном рынке. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, инцидент произошел при попытке задержания мужчины, которого намеревались отправить в ТЦК. Судя по видео, стрельба на рынке вызвала возмущение посетителей, а сотрудникам военкомата пришлось удалиться, дабы не провоцировать дальнейшее развитие конфликта.

Реакция ТЦК и полиции

Отметим, что в Одесском областном ТЦК и СП пока не комментировали стрельбу в Рени.

В Измаильском районном отделе полиции также не комментировали инцидент.

Напомним, 10 июня стало известно, что в Одессе музыкантов киевской электронной группы Junket задержали сотрудники территориального центра комплектования и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии, откуда те отправились на службу в армию.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в Одессе очевидцы утверждали, что сотрудники территориального центра комплектования задержали мужчин на улице и удерживают в военкомате.