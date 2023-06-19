Подрыв коллаборанта: в ФСБ заявили о "попытке теракта" в Бердянске (видео)

По версии силовиков, женщина по имени Александра помогала спецслужбам Украины. Она должна была передать компоненты взрывчатки, а исполнитель — собрать самодельную бомбу.

Российские правоохранители "предотвратили" теракты против оккупационных "властей" Запорожской области. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ России в комментарии российским СМИ.

По данным силовиков, теракты якобы готовили агенты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ФСБ России отчиталась о проведении "оперативной игры", в ходе которой пресекла серию диверсионно-террористических актов в отношении оккупационных властей и российских правоохранителей.

Задержана женщина по имени Александра, которая, по версии ФСБ помогала украинским спецслужбам. Против нее открыли уголовные дела по статьям о теракте, незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и устройств.

"Установлен сотрудник украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области. Были изъяты средства подготовки к совершению преступлений, а также выявлены каналы агентурной связи", — указали в ФСБ.

Задержанные "агенты", как рассказали правоохранители, планировали взорвать автомобиль одного из сотрудников так называемой администрации Бердянска.

"Александра должна была передать компоненты взрывного устройства "тайниковым" способом. А мужчина должен был собрать самодельную бомбу по полученным от куратора инструкциям", — привели в ФСБ детали операции.

Напомним, что ГУР Минобороны 12 июня заявило о подготовке россиянами провокации во временно оккупированном Армянске. Оккупанты могут сделать искусственную техногенную катастрофу на заводе "Крымский титан".

А 6 июня ФСБ обвиняло ГУР Минобороны в подготовке теракта с применением "грязной бомбы" в России. Для этого якобы было создано подразделение с легкомоторной авиацией с целью проведения атак на энергоинфраструктуру.