Стрельба во время вручения повестки в Одесской области: появилась реакция ТЦК и полиции

В военкомате признали, что их сотрудник выстрелил в воздух в общественном месте "в целях остановки группового давления". Правоохранители начали уголовное производство.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент со стрельбой во время вручения повестки в городе Рени Одесской области. Об этом стало известно из официальной страницы ведомства в Facebook 19 июня.

В публикации говорится, что между местными жителями и сотрудниками одного из районных ТЦК и СП вспыхнул конфликт, из-за чего один из военкомов открыл огонь.

"В целях остановки группового давления на военнослужащих, один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте", — написали в ведомстве.

В ТЦК также заявили, что вскоре на место конфликта прибыли правоохранители. Военным командованием назначено служебное расследование инцидента.

Что говорят в полиции

Согласно заявлению Главного управления Национальной полиции в Одесской области, произошедшее на рынке было квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников конфликта, а также собрали вещественные доказательства. По факту стрельбы начато уголовное производство.

В полиции также заявили о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Статьей предусмотренно лишение свободы на срок от 3 до 7лет.

Стрельба в Рени: что известно

В воскресение, 18 июня, Telegram-каналах появилась информация о том, что в городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки стреляли в воздух на местном рынке.

По словам очевидцев, инцидент произошел при попытке задержания мужчины, которого намеревались отправить в ТЦК.

Напомним, что 9 июня стало известно, что в музыкантов киевской электронной группы Junket задержали сотрудники территориального центра комплектования в районе железнодорожного вокзала в Одессе.

Ранее, 28 мая, мы также писали о том, что сотрудники одного из Киевских военкоматов вручали повестки отдыхающим в лесу киевлянам.