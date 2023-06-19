В Польше готовят белорусов, которые устроят восстание и свергнут Лукашенко, — The Sunday Times

Обучение нескольких сотен граждан Беларуси, по сообщению издания, проводят экс-сотрудники белорусских спецслужб, выехавших из Беларуси после президентских выборов 2020 года.

В Польше проходит подготовка белорусов, имеющих целью устроить вооруженное восстание против Александра Лукашенко. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

По информации издания, обучение в Польше проходят несколько сот граждан Беларуси. Их учат бывшие сотрудники белорусских спецслужб, после выборов президента РБ в 2020 году и протестов после них уехавших из страны.

"Мы попытались идти по мирному пути. Государство никогда не находит своей свободы без крови", — рассказал изданию один из участников учений.

В The Sunday Times отмечают, что ранее организация BYPOL, созданная именно находящимися за пределами страны экс-сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, взяла на себя ответственность за диверсию против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, находившегося на аэродроме Мачулищи в Беларуси.

Лукашенко уже обвинял Литву и Польшу в подготовке боевиков и создании экстремистских ячеек непосредственно в Беларуси. Он заявил, что они знают о планах Запада и не допустят свержения власти.

Напомним, что Александр Лукашенко уже готовится к президентским выборам в 2024 году и пообещал белорусам, что они состоятся честно, а "не как в США". Лукашенко заявил, что в США якобы стреляют в людей после выборов, а голосование по почте порождает кучу фальсификаций.

Напомним, что 13 июня Лукашенко заявил, что получил от России ядерную бомбу, которая в три раза мощнее тех, которые применяли в Хиросиме и Нагасаки.