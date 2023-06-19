"Все идет по плану": Данилов рассказал о ходе контрнаступления ВСУ (видео)

Секретарь СНБО отметил, что украинцам не стоит ждать от военных молниеносных результатов в операции по деоккупированию захваченных противником территорий.

Контрнаступление ВСУ на юго-восточном направлении проходит точно за планом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в понедельник, 19 июня.

"Все идет по плану, а что это за план знает только ограниченный круг лиц", — сказал Данилов, отвечая на вопрос ведущего о ситуации на фронте.

Секретарь СНБО также обратил внимание на то, что многие украинцы несколько неправильно понимают суть контрнаступления.

По словам Данилова, быстрое освобождение оккупированных территорий от российских захватчиков не произойдет в течение нескольких дней или даже недель. Это обусловлено тем, что украинские военные действую согласно разработанному ранее стратегическому плану. И, согласно этому документу, пока бойцам и командирам ВСУ удается выполнять все поставленные перед ними боевые задачи.

Кроме того Данилов в своем комментарии в эфире национального телемарафона коснулся темы фэйков, которые распространяют российские СМИ. В частности они касаются информации о якобы убийстве главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова и об "исчезновении" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Данилов считает, что такие новости направлены в первую очередь на самих россиян, для которых военно-политическое руководство хочет создать иллюзия побед ВС РФ на фронте. Однако такие информационные операции противника, по словам Данилова никак не повлияли на ход боевых действий и вообще не имели никаких последствий.

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Напомним, 19 июня Валерий Залужный лично посетил бойцов ВСУ на передовой. Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

Кроме того 19 июня стало известно, что штурмовики ВСУ под пулеметным огнем закрепляются на позициях под Бахмутом. Украинские военные во время наступательных действий подверглись атаке со стороны российского пулеметного расчета, но все же заняли позиции.