"Нам было очень страшно": россияне рассказали, как попали в плен во время контрнаступления ВСУ

По словам журналистов, в Краматорске среди пленных находились как профессиональные российские военные, так и наемники, мобилизованные, а также заключенные российских тюрем.

Российские военнопленные, находясь в Краматорске, рассказали о том, как попали в плен к украинским солдатам. По их словам, они со страхом ждали контрнаступления ВСУ, о чем 17 июня написало издание The Wall Street Journal.

Журналисты заявили, что в Краматорске среди пленных тогда находились как профессиональные российские военные, так и наемники, мобилизованные, а также заключенные российских тюрем.

Контрактник из Сибири

Как рассказал один из пленных россиян по имени Анатолий, перед контрнаступлением ВСУ они говорили друг с другом, надеясь, что его не будет.

"Нам было очень страшно. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступления не произойдет", — сказал Анатолий журналистам.

Журналисты отметили, что добровольная сдача в плен является преступлением в России, поэтому Анатолий и его товарищи нарушили закон.

Издание пишет, что Анатолий подписал контракт с ВС РФ. Сам он из Сибири. Он поехал воевать в Украину, так как это сделали его друзья.

"Пропаганда говорила, что Украина плохая, здесь люди нацисты и так далее. Мы слышали это повсюду", — сказал он.

По его словам, он водил автомобиль, на котором переправлял операторов дронов. Но месяц назад ему приказали отправиться на передовую. Затем начался сильный штурм. Он даже не видел противника, так как ВСУ обстреливали позиции россиян из артиллерии и минометов.

Анатолий сказал, что в день его сдачи в плен солдаты ВСУ кинули в окопы россиян несколько гранат. Почти все находящиеся рядом погибли, но ему повезло.

"Я вылез из окопа и начал кричать: "Сдаюсь, сдаюсь!", — рассказывает Анатолий.

Мобилизованный с Дальнего Востока

Мобилизованный с Дальнего Востока по имени Дмитрий заявил, что моральный дух у российских солдат – очень низкий. Его отправили на Донецкий фронт после минимальной подготовки. В его подразделении не хватало бронетехники.

"Мы постоянно находились на позиции без ротации. Выяснилось, что по документам нас выгнали месяц назад, но этого не произошло", — сказал Дмитрий.

Когда ВСУ начали контрнаступление, то, как рассказал Дмитрий, его позиции обстреляли из артиллерии и минометов, а также из американского оружия. Он и его товарищи решили выйти из окопа с поднятыми руками. Их положили на землю и связали руки. Кто-то из россиян решил кинуть гранату в украинских военных. Его пришлось ликвидировать.

Дмитрий сказал, что надеется, что его не отправят обратно в Россию по обмену пленными. Он боится ФСБ.

Напомним, что Анна Маляр заявила, что ВСУ трудно продвигаться, но большие результаты впереди. Россияне не отказываются от своей цели – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Оккупанты подтягивают резервы как на юг, так и на восток Украины.

Кроме того, украинский солдат рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ. По словам сержанта 68-й бригады ВСУ, он хочет принять участие в параде победы. По его мнению, Украина уже выигрывает войну.