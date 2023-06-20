Мобилизация в Украине: ограниченно годных могут призвать в ряды ВСУ, – адвокат

Во время полномасштабной войны на медкомиссию обязаны явиться те, кто прошел ее планово до мобилизации. Даже с 3-й группой инвалидности отсрочку от призыва можно получить после выводов военных врачей.

Украинские военкоматы вправе потребовать от "ограниченно годных" призывников пройти повторную медицинскую комиссию. Об этом сказал в комментарии агентству "РБК Украина" адвокат Андрей Карпенко.

По его словам, ограниченно пригодным к службе в ВСУ во время полномасштабной войны также может прийти повестка. Карпенко напомнил, что в Украине состояние здоровья военнообязанных, резервистов и призывников оценивается по приказу № 402 Минобороны о военно-врачебной экспертизе в рядах ВСУ.

Приказ распространяется на срочников во время весеннего и осеннего призыва, а также на военнообязанных и резервистов при всеобщей или частичной мобилизации в стране.

Минобороны установило три категории непригодных к военной службе:

Ограничено годный;

Непригоден к военной службе в мирное время, но ограничено годен в военное время;

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.

"Заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) действительно 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово, незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, которого признавали ранее годным, может, например, иметь причины для отсрочки или наоборот", — пояснил специалист.

По словам Карпенко, в военкомате должны назначить новую ВВК для призывника, если со времени последнего прохождения прошел год. А если человек не согласился с решением ВВК, его можно обжаловать.

Как получить отсрочку от службы в ВСУ людям с инвалидностью?

Адвокат Богдан Пересада в комментарии на ресурсе B2Bconsult объяснил, что получить отсрочку от призыва мужчине с 3-й группой инвалидности можно лишь после выводов ВВК. Иначе ТЦК не будет видеть оснований для отстранения от войны.

Пересада добавил, что человек с данной группой инвалидности не подлежит мобилизации по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Таких украинцев могут мобилизовать только по добровольному согласию.

Об основании для отсрочки от мобилизации военнообязанному надо сообщить в военкомат, так как там не оформляют отсрочку от службы без прохождения ВВК. Юрист указал, что комиссию нужно проходить раз в 5 лет.

"Формально ТЦК не захочет оформлять вам отсрочку без прохождения ВВК, это их позиция. Отсутствие оформленной отсрочки не означает, что вас могут мобилизовать", — заключил он.

Напомним, что 18 июня стало известно о стрельбе военкомов в городе Рени Одесской области. Стреляли на местном рынке при попытке задержания мужчины, которого хотели доставить в ТЦК.

В военкомате объяснили стрельбу в общественном месте необходимостью "остановки группового давления на военнослужащих".